В Украине утвердили Декларацию о безопасности школ: что она предусматривает

4 августа Кабмин утвердил план мер по реализации Декларации о безопасности школ. Документ предусматривает создание системы мониторинга нападений на учебные заведения.

Также декларация предусматривает обеспечение:

учебных заведений от нападений;

непрерывности обучения;

системности подходов к защите образования в условиях вооруженного конфликта.

В документе еще прописаны меры, предусматривающие механизм раннего предупреждения и эвакуации учеников и преподавателей в случае нападения на школы.

Власти планируют обеспечить психологическим сопровождением и программами психоэмоциональной поддержки участников образовательного процесса.

Более того, хотят подключить школы, расположенные в сельской местности, к интернету, и обеспечить преподавателей необходимыми электронными средствами для организации дистанционного обучения.

Также, как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, Министерство образования совместно с Министерством здравоохранения сейчас прорабатывают варианты по работе учебных заведений в условиях возможного усиления карантина из-за распространения штамма Дельта.