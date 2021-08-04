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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

В Украине утвердили Декларацию о безопасности школ: что она предусматривает

Школярі, однокласники, школи

4 августа Кабмин утвердил план мер по реализации Декларации о безопасности школ. Документ предусматривает создание системы мониторинга нападений на учебные заведения.

Также декларация предусматривает обеспечение:

  • учебных заведений от нападений;
  • непрерывности обучения;
  • системности подходов к защите образования в условиях вооруженного конфликта.

В документе еще прописаны меры, предусматривающие механизм раннего предупреждения и эвакуации учеников и преподавателей в случае нападения на школы.

Власти планируют обеспечить психологическим сопровождением и программами психоэмоциональной поддержки участников образовательного процесса.

Более того, хотят подключить школы, расположенные в сельской местности, к интернету, и обеспечить преподавателей необходимыми электронными средствами для организации дистанционного обучения.

Также, как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, Министерство образования совместно с Министерством здравоохранения сейчас прорабатывают варианты по работе учебных заведений в условиях возможного усиления карантина из-за распространения штамма Дельта.

Источник: Кабмин

Фото: Pixabay

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