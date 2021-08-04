В Украине подорожал бензин: сколько стоит топливо

В Украине стоимость бензина выросла на 10-50 коп. на автозаправочных станциях. Накануне Министерство экономики приняло решение о новой средней стоимости литра дизтоплива и бензина.

Так, среднюю цену бензина повысили на 22 коп. Теперь он будет стоить 26,86 грн/л.

А вот стоимость дизельного топлива, наоборот, снизилась на 0,1 копейки. Купить это топливо можно за 22,24 грн/л.

С учетом предельной торговой наценки в течение июля стоимость бензина не должна превышать 31,86 грн/л, дизтоплива — 29,24 грн/л.

Какие цены на АЗС

По данным Консалтинговой группы А-95, по состоянию на 4 августа на заправках WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 22 коп./л — до 31,86 грн, а дизельное топливо подешевело на 1 коп. за литр — до 29,24 грн.

На SOCAR стоимость бензина подняли на 22-34 коп. за литр.

На АЗС Фактор, Катрал, Авантаж 7 и Motto цены дизельного топлива выросли на 2-50 коп. за литр.

Регулирование цен на бензин и дизтопливо

14 мая 2021 года правительство ввело временное государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо на период действия карантина.

Согласно документу, установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива — не выше 7 грн за литр, и бензина — не выше 5 грн за литр.

Ввели предельные торговые надбавки на топливо из-за необоснованного роста цен на него в розничных сетях.

Осуществлять расчеты обязали Нафтогаз, который должен их предоставлять Минэкономики не позднее 3-го числа каждого месяца. Средние цены на бензин и дизтопливо должны быть обнародованы до 5-го числа также каждый месяц.

Источник: Минэкономики, еnkorr