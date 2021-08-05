Обучение в польских университетах для украинских студентов с годами не теряет популярности. Образование в Польше дает много преимуществ, а порой может обойтись дешевле, чем обучение в Украине. Среди иностранных студентов в Польше украинцев — больше всего.

Факты ICTV собрали информацию о поступлении в университеты Польши и стоимости обучения.

Самые рейтинговые университеты

Десять лучших государственных университетов Польши в 2021 году располагаются в шести городах — Варшаве (3), Кракове (2), Вроцлаве (1), Гданьске (2), Познани (1) и Лодзи (1).

Согласно результатам рейтинга Perspektywy-2021, Ягеллонский университет в Кракове является самым престижным университетом в 2021 году. Он обогнал извечного конкурента в лице Варшавского университета. В последний раз лучшим Варшавский университет называли в 2019 году.

На третьем месте оказалась Варшавская Политехника. А на четвертом – расположился университет имени Адама Мицкевича в Познани. Замыкает первую десятку Варшавский медицинский университет.

За год обучения в одном из десяти лучших университетов Польши придется отдать от €2 до €10 тыс. Это зависит от факультета. Дороже обойдутся такие специальности, как информационные технологии, биоинженерия, филология и архитектура. Дешевле изучать право и нацбезопасность.

Впрочем, университеты не из первой десятки предлагают обучение по ценам от €1000 за год обучения. В частных университетах можно обучаться от €800, но качество образования в таких учебных заведениях может быть ниже.

Такие расценки на обучение выше, чем в украинских вузах, но ниже, чем в университетах Западной Европы и США. К тому же польский диплом признается во всем Евросоюзе без необходимости проходить дополнительную сертификацию в случае трудоустройства за границей.

Эти факторы, среди прочего, являются причиной выбора Польши в качестве места для образования. По данным ресурса prawo.pl, по состоянию на 2021 год 45% иностранных студентов в Польше были украинцами (около 38,5 тыс. человек). Всего в польских вузах в 2021 году получают образование 82,5 тыс. иностранцев.

Бесплатное образование в Польше

Учиться в польских государственных вузах можно и бесплатно. Здесь есть несколько вариантов.

Во-первых, если вы имеете карту поляка. Такой документ предоставляет возможность не только учиться бесплатно, но и получать стипендию. То есть, наравне с польскими студентами. Таким образом студент минимизирует траты, а за счет стипендии, к примеру, можно оплачивать жилье.

Право на бесплатное образование в Польше также имеют иностранные студенты, которые владеют польским языком на уровне С1, что должно быть подтверждено сертификатом Государственной комиссии по сертификации знаний польского языка.

Также можно участвовать в специальных стипендиальных программах или же побороться за разнообразные гранты.

Кроме того, в польских университетах есть свои индивидуальные системы скидок и программ, которые рассчитаны на иностранного студента. К примеру, можно получить скидку на обучение в 50%, если будет доказано, что родители студента зарабатывают недостаточно, чтобы оплатить учебу.

Питание и проживание в Польше

Будущий студент может поселиться в общежитии университета. Это не будет проблемой, ведь места для проживания предоставляют в зависимости от отдаленности места проживания. К примеру, если расстояние от места проживания до общежития для украинского студента составляет 750 км, а для польского — 100 км, то право проживать в общежитии получит украинский студент.

Стоимость проживания в студенческом общежитии за месяц колеблется в пределах €100-200. Это зависит от города, учебного заведения и типа общежития.

Также распространены аренды комнат в квартирах. Это обычно стоит дороже, чем проживание в общежитии и также зависит от города. К примеру, согласно данным польских риэлтерских компаний, в Варшаве цены на аренду комнаты стартуют от 750 злотых (5250 грн).

Продукты питания в Польше стоят примерно столько же, сколько и в Украине. В этом случае стоимость питания рассчитывается индивидуально.

Условия поступления в польский вуз

Успешный кандидат на поступление должен:

иметь высокий балл аттестата;

успешно сдать экзамены университета;

подтвердить знание польского языка на уровне B2: обычно проверку проводит сам университет. Тест включает письменное задание; устное общение; аудирование.

Напомним, в начале июля правительство Украины согласовало специальности высшего образования национального перечня с Международной стандартной классификацией образования (МСКО).

Отныне 293 специальности в 29 отраслях будут соответствовать международным кодам.