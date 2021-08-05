Работа портного является важной и востребованной в Украине. Без работы портных у людей не было бы одежды, ведь именно они занимаются процессом ее создания — от идеи до подбора тканей и пошива.

Какие навыки нужны для работы портного и сколько можно зарабатывать в этой сфере, читайте в материале.

Работа портного в Украине

Сейчас в Украине существует большой спрос на эту профессию. Около 800 открытых вакансий на рынке труда по состоянию на 2021 год.

К тому же портных часто приглашают работать за границу, что говорит о достойной профессиональной подготовке кадров в нашей стране и желании развиваться.

Зарплата портного

В среднем заработная плата таких специалистов стартует от 15 тыс. грн в месяц. С большим опытом работы, высокой квалификацией, навыками выполнения сложных заказов работа портного может приносить заработок в размере 27 тыс. грн.

Это хороший стимул к повышению квалификации. Потому что чем профессиональнее специалист, тем выше заработная плата. А постоянные шансы на сотрудничество с частными заказчиками — прекрасная возможность увеличить опыт и дополнительно заработать.

Какие навыки и качества нужны для работы портного

Обучаются этой специальности не случайно. Портными становятся те, кто любит творческую работу и общение с людьми, те, кому нравится процесс создания одежды от А до Я.

Во-первых, нужно любить весь процесс пошива. Ну и конечно:

знать ассортимент текстильных материалов;

снимать мерки, изготавливать лекала;

владеть способами обработки деталей швейных изделий;

уметь производить швейные изделия и сложные нестандартные авторские коллекции;

знать все о конструкции, составных частях и деталях швейных изделий;

выполнять все виды влажно-тепловых работ с использованием современного оборудования;

уметь украшать швейные изделия различными способами;

владеть технологиями обновления и ремонта швейных изделий с использованием машинных и ручных работ;

выполнять и читать эскиз модели;

устранять неполадки в работе швейного оборудования;

чистить изделия в готовом виде.

Также портной должен быть аккуратным, внимательным, усидчивым, уметь концентрироваться, иметь развитый художественный вкус, пространственное воображение и знать современные модные тенденции. Ну и без хорошего зрения и глазомера, развитой тактильной чувствительности и четкой координации движений не обойтись.

Как стать портным

Получить все навыки для работы портного можно, учась в профессионально-технических учебных заведениях. Срок обучения — два-три года, в зависимости от полученного среднего образования.

Что важно: ключевая роль в образовательном процессе отводится практике в швейных ателье и на предприятиях. А это свидетельствует о высоком уровне подготовки и возможности получения опыта с момента обучения.

Чтобы двигаться дальше, получив диплом квалифицированного рабочего, можно получить высшее образование, продолжая развиваться в портняжном деле. В целом, согласно статистическим данным, вероятность трудоустройства после обучения по профессии портного составляет около 90%.

Работа портного — это физический труд средней степени тяжести и напряженности, поэтому ограничений по возрасту и полу нет. Есть только некоторые противопоказания в отношении здоровья: заболевания органов зрения и позвоночника.

Портняжное дело остается искусством, что стремительно развивается, а значит, эту профессию можно с уверенностью назвать одной из перспективных.

Больше об интересных для украинцев профессиях можно узнать на сайте Образовательного Хаба города Киева.