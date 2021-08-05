Киевсовет спрогнозировал, что в течение отопительного сезона цены на газ, которые сейчас достигли рекордного уровня, тарифы на поставку отопления и горячей воды будут расти.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев. По его словам, рынок газа в Украине не работает полноценно по объективным причинам: отмена льготного режима (возложение специальных обязанностей на НАК Нафтогаз) для теплопоставщиков и повышение цены на газ.

Это может привести к критическим последствиям. Среди них — банкротство для теплоснабжающих компаний. А для жителей страны — чрезмерный рост цен на поставку горячей воды и отопления.

По словам Пантелеева, цена на газ начала расти, и сейчас является неадекватной — более 15 тыс. грн за 1 тыс. куб. м в июле этого года. Год назад стоимость голубого топлива была втрое ниже.

Согласно прогнозу специалистов, цена на газ в течение отопительного периода будет расти. В то же время банкротство теплоэнергетики может быть реальным в ближайшей перспективе. Это грозит прекращением предоставления ряда коммунальных услуг.

Пантелеев предупреждает: важно в ближайшее время принять единственное для Украины антикризисное решение еще до начала отопительного сезона.