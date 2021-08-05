В последний будний день перед долгожданными выходными на территорию Украины нагрянут чрезмерные дожди, град и шквальный ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook. По ее словам, циклон обусловит сложные погодные условия в ряде регионов страны.

Среди них — западные, северные и центральные области Украины, в которых ожидаются ливни, шквалистое усиление ветра и град. Также локально может произойти более сильное проявление метеоявлений.

По словам синоптика, в южных и восточных областях Украины — жара и сухая погода. Температура воздуха на востоке, юге и в центральных областях Украины — на уровне от +29 и +34 градусов тепла.

Диденко отметила, что на западе и севере будет свежее — столбики термометра будут показывать температуру от +22 до +29 градусов.

В то же время погода в Киеве 6 августа будет изменчивой. Жара пройдет и нагрянут дожди с грозами и шквалистое усиление ветра, а температура достигнет 27 градусов тепла. По ее словам, погода в Украине 6 августа будет интересной, сложной и неустойчивой.