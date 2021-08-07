Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Угрожали и держали в страхе: на Харьковщине задержали рэкетиров

Угрожали и держали в страхе: на Харьковщине задержали рэкетиров

В Харьковской области банда злоумышленников систематически занималась рэкетом (вымогательством с применением угроз и насилия), чем держали в страхе местных бизнесменов.

Участники группировки требовали “дань” у харьковских предпринимателей, угрожая им постоянной физической расправой и уничтожением их имущества. Такие действия вызвали возмущение местных бизнесменов.

Служба безопасности Украины выяснила, что среди участников преступной банды были правоохранители, представители местного криминалитета и лица, имеющие опыт ведения боевых действий.

СБУ объявила о подозрении в правонарушении восьми лицам — участникам банды. Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия и других злоумышленников, причастных к этому.

В Службе безопасности Украины отметили, что у них есть доказательства преступной деятельности представителей группировки. Среди них — аудио и видеоматериалы.

Читайте
В Киеве врачи требовали деньги за выдачу тел умерших от Covid-19

Источник: СБУ

Фото: Pexels

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка