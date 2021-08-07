Облицовщик-плиточник — это рабочий широкого профиля, без которого процесс строительства не был бы завершенным. Он выполняет работы по облицовке различных поверхностей плиткой, реставрации и ремонту зданий и сооружений.

Красивые дома, стильные ремонты, художественно украшенные детали большого строительства — все это работа рук облицовщика-плиточника, мастера, который превращает серые стены в комфортные красивые интерьеры и стильные эстетические экстерьеры.

Облицовщик-плиточник: особенности профессии и зарплата

Облицовщик-плиточник — профессия, которая нужна как в городе, так и в сельской местности, поскольку с ростом масштабов строительства во всем мире спрос на эту специальность только увеличивается. По данным украинских кадровых порталов, для специалистов этой профессии могут быть открыты 300 вакансий одновременно.

Облицовщики-плиточники работают как в государственном, так и в частном секторе. Также они могут быть самозанятыми и сотрудничать с индивидуальными заказчиками. В таком случае оплата труда будет выше.

Работа облицовщика-плиточника в Украине может в среднем приносить до 16 тыс. грн дохода.

А с высшим разрядом, опытом работы и сопутствующей специализацией облицовщик-плиточник может получать значительно больше — до 40 тыс. грн в месяц.

Какие навыки нужны для работы облицовщика-плиточника

Работа облицовщика-плиточника имеет среднюю степень тяжести, поэтому противопоказаний по состоянию здоровья почти нет.

Важными являются: отсутствие аллергии, хороший глазомер, четкая координация, точность движений, концентрация и природные способности к творчеству — развитое воображение, образное мышление и зрительная память.

Кроме этих требований, облицовщик-плиточник должен:

знать типы облицовочных материалов и смесей;

знать состав растворов, мастик и сопутствующие технологии их приготовления;

уметь облицовывать различные виды поверхностей и укладывать тротуарную плитку;

владеть навыками чтения и составления чертежей, эскизов фасадов и помещений;

знать строительные нормы и правила производства;

быть ответственным, скрупулезным, аккуратным;

иметь хорошее чувство равновесия и отсутствие страха высоты.

Важно также отметить преимущества этой профессии. Прежде всего это возможность овладеть рядом смежных профессий, таких как: облицовщик-мраморщик, мозаичист, каменщик, паркетник, реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий.

Получить профессию облицовщика-плиточника можно в профессионально-техническом учебном заведении за полтора года после 11 класса или за три года после 9-го. После окончания студент получает диплом квалифицированного работника или свидетельство о присвоении рабочей квалификации с отметкой квалификационного уровня (разряда).

Также можно продолжить обучение и получить степень младшего бакалавра по специальности Строительство и гражданская инженерия, а затем и магистра.

Облицовщик-плиточник — достойная профессия, сочетающая техническое и творческое, поэтому никогда не будет скучной. К тому же вероятность трудоустройства после обучения является достаточно высокой, а риск безработицы — минимальный.

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