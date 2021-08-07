На Волыни женщина заказала своего бывшего мужа, чтобы не выплачивать кредит

На Волыни женщина заказала своего бывшего мужа, чтобы не возвращать оформленный на него кредит. Она нашла киллера, которому пообещала заплатить 10 тыс. грн.

По данным полиции, 36-летняя жительница Волыни использовала личные документы мужчины, неоднократно оформляя и получая на его имя кредиты на общую сумму 200 тыс. грн.

Женщина не хотела возвращать деньги, поэтому решила убить мужчину. Она заказала его, пообещав потенциальному киллеру вознаграждение в размере 10 тыс. грн.

Правоохранителей не устроил такой ход дела, поэтому они решили спасти жизнь мужчине. Работники полиции провели специальную операцию.

Копы инсценировали убийство бывшего мужа злоумышленницы и организовали ее встречу с киллером. Во время встречи возле одного из местных населенных пунктов женщина получила “доказательства” того, что ее муж погиб.

36-летнюю правонарушительницу задержали полицейские. Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 (Покушение на уголовное преступление), ч. 3 ст. 27 (Виды соучастников), п. 11 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Наибольшее наказание по этим статьям предусматривает заключение на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы с возможной конфискацией имущества. Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнице.