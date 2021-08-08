Погода на 9 августа 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 9 августа будет довольно неравномерной. В западные области нагрянут дожди с грозами, которые продлятся ночью.

Однако совсем другая ситуация будет в восточных, южных, северных и центральных областях Украины — днем ​​ожидается прекрасная солнечная погода без осадков.

Согласно прогнозу синоптиков, дожди будут только на западе, в центре и других регионах — сухо. Самая жаркая погода — в северных и восточных областях. На Закарпатье — дневные и ночные ливни с грозами.

9 августа днем ​​на юге столбики термометра будут показывать температуру от +30 до +35, на востоке от +33 до +35, в центре от +28 до +32, на севере от +29 до +31, на западе от +24 до + 28. В Киеве днем ​​- солнечная погода, температура — от +28 до +32 градусов.

Ночью погода в Украине может быть довольно ветреной и прохладной. На юге от +17 до +20, на востоке от +16 до +18, в центре от +15 до +27, на севере от +14 до +196, на западе от +14 до +17.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве будет сухая погода, возможно нагрянет небольшой ветер. Температура воздуха — от +15 до +17 градусов тепла.