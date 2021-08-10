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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Совет адвокатов Украины рекомендовал двум членам ВРП сложить полномочия — причина

суд

Совет адвокатов Украины рекомендовал двум членам Высшего совета правосудия Павлу Гречкивскому и Алексею Маловацкому сложить свои полномочия.

Об этом, после экстренного заседания, сообщила Национальная ассоциация адвокатов Украины.

Сложить полномочия членам ВПР рекомендуют из-за того, что их работа будет ограничена после изменения ряда законов.

Речь идет об изменениях в законе 1635-ІХ, которые определяют порядок избрания и назначения в ВСП и деятельность дисциплинарных инспекторов.

По мнению членов РАУ, некоторые положения закона имеют дискриминационный характер.

Сложить полномочия РАУ рекомендовала “учитывая отсутствие конституционных основ для формирования Этического совета с преимущественным правом голоса международных экспертов, а также ограничения независимости членов ВСП при принятии ими решений в пределах предоставленных им полномочий”.

В сообщении отмечается, что оно несет рекомендательный характер, поскольку такие решения может принимать только съезд адвокатов Украины.

Кроме этого, представительства НААУ за пределами Украины должны будут проверить информацию о деятельности международных экспертов, предложенных в состав Этического совета ВСП.

Источник: НААУ

Фото: Depositphotos

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