6 августа 2021 года под председательством генерального прокурора Ирины Венедиктовой в Офисе генерального прокурора состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов о состоянии противодействия уголовным коррупционным и связанным с коррупцией правонарушениям.

В совещании принял участие начальник Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины Игорь Пахолок.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Государственная фискальная служба Украины вносит немалый вклад в антикоррупционное направление правоохранительной деятельности. Обычно ГФС осуществляет досудебные расследования в производствах по фактам уклонения от уплаты налогов или, например, подделки документов при регистрации фиктивных предприятий.

Однако без совершения коррупционных преступлений должностными лицами местных органов власти, заказчиками работ и услуг, преступные схемы не работали бы.

В текущем году ГФС разоблачен целый пласт злоупотреблений, совершаемых должностными лицами местной власти, которыми наносятся многомиллионные убытки местным общинам и государственному бюджету.

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Такие кейсы есть в большинстве регионов, наиболее значительные обнаружены в Днепропетровской и Черкасской областях, а также в городе Киеве.

Наиболее резонансные — это уголовные производства, расследуемые налоговой милицией по факту совершения ряда преступлений экономической направленности, в т.ч. коррупционных. К их совершению причастны служащие коммунальных предприятий Киевской городской государственной администрации.

Сейчас расследуются девять таких уголовных производств по фактам уклонения от уплаты налогов (статья 212 УК Украины), злоупотребления служебным положением (статья 364), хищения коммунального имущества и средств (статья 191 УК Украины).

А также по фактам подделки документов при регистрации юридических лиц (статья 205-1) и злоупотребления полномочиями служебным лицом юридического лица частного права (статья 364-1 УК Украины).

К их совершению причастны коммунальные предприятия и субъекты хозяйствования с признаками фиктивности, которым выделялись средства из местного бюджета для предоставления услуг, проведения работ и закупок в интересах общины г. Киев.

Совершение таких правонарушений без участия заказчиков работ, контролеров качества их выполнения невозможно, поэтому основной версией следствия является совершение преступлений с участием или с молчаливого согласия представителей исполнительного органа Киевского городского совета и Киевской городской государственной администрации.

На сегодня их деятельность основательно документируется. Проведено более 40 обысков, допрошено 75 должностных лиц и служащих коммунальных и подрядных коммерческих предприятий, осуществлено 30 осмотров налоговых адресов предприятий, проведено восемь судебных экспертиз.

В том числе судебно-экономических, строительно-технических и других. О подозрении на это время сообщено четырем лицам, в суд направлено два эпизода по фактам регистрации фиктивных предприятий, которые якобы принимали участие в выполнении работ по заказу КГГА.

Для примера, в одном из производств директору одного из киевских предприятий сообщено о подозрении в совершении коррупционного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 УК Украины.

Предприятие в течение пяти лет не платило за аренду земли и земельный налог, намеренно не заключая договор аренды земельных участков с КГГА. Нанесенный ущерб государственному бюджету составляют 34 млн грн и местному бюджету 22,4 млн грн.

Исследуется степень вины должностных лиц Департамента земельных ресурсов при КМР (КГГА) и других служебных лиц Киевского городского совета и КГГА. Для обеспечения возмещения причиненных убытков на помещение общества наложен арест.

Кроме уже задокументированных убытков, во время следствия дополнительно выявлены вероятные нарушения в сфере уплаты арендной платы за землю на сумму около 100 млн грн.

В другом производстве исследуется противоправная деятельность служащих КП Киевпастранс при осуществлении в прошлом году реконструкции трамвайной линии в Деснянском районе г. Киева, стоимостью более 82 млн грн.

Через подрядные фиктивные предприятия документально оформлено выполнение работ в полном объеме, которые фактически были выполнены лишь частично собственными силами за наличные. Задокументирована фиктивность нескольких подрядных организаций, некоторые компании не находятся по адресу регистрации.

По результатам судебной строительно-технической экспертизы установлено завышение стоимости выполнения работ.

Фото: ГФС