Убийство трех украинцев в колонии “ДНР” вынесут на заседание ТКГ

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе вынесет на ближайшее заседание ТКГ вопрос об убийстве трех украинцев в колонии самопровозглашенной республики “ДНР”.

Об этом сообщила представитель украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова в эфире одного из украинских телеканалов.

— Это большая трагедия, это граждане Украины. И даже если человек совершил преступление, это не значит, что он лишен или ущемлен во всех других гражданских правах. Кроме того, что он лишен свободы. И за этих людей следует бороться тоже, — сказала Иванова.

Иванова также рассказала, что на ближайшем заседании, которое состоится 25 августа, украинская делегация предложит включить заключенных, находящихся на временно оккупированных территориях, в список обмена пленными.

Убийство украинский в колонии “ДНР”

9 августа омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в так называемой Кировской исправительной колонии №33 в оккупированной Россией Донецкой области убили трех граждан Украины.

В тюрьме они оказались еще до начала войны на Востоке Украины.

Среди трех убитых заключенных и чемпион Украины по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг Евгений Сотников.