Погода в Украине в среду, 11 августа, будет дождливой в большинстве областей стране, ожидаются грозы. В некоторых областях столбики термометров покажут до +33 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, во всех западных областях ожидаются грозовые дожди. Днем температура воздуха составит от +24 до +29 тепла, а ночью будет от +13 до +16 градусов.

В центре и на севере страны лишь в Винницкой, Киевской, Черкасской и Кировоградской областях будет сухо. Столбики термометров днем покажут от +25 до +30 тепла, а ночью от +15 до +19 градусов.

На юго-востоке Украины в дневное время ожидается от +27 до +33 тепла. Ночью будет от +17 до +22 градусов.

В Киеве днем от +28 до +30 тепла, а ночью от +16 до +18 градусов, без дождей.

Напомним, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух прогнозирует, что в ближайшие годы волны жары в Украине будут случаться все чаще и чаще. Причиной этого является количество выбросов парниковых газов, которое постоянно растет.