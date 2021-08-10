На День Независимости благодаря Большой стройке можно дешево слетать в пределах Украины — эксперт

Развитие сети региональных аэропортов, которое ведется по программе президента Владимира Зеленского Большая стройка, делает пассажирские авиаперевозки более дешевыми и доступными.

Об этом пишет в Facebook глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

По данным эксперта, в настоящее время ведутся или скоро начнутся реконструкции аэропортов в Виннице, Полтаве, Днепре, Ровно, Херсоне, Кривом Роге, Житомире и Ужгороде.

В то же время, регулярное сообщение уже действует между Киевом и Черновцами, Ужгородом, Кривым Рогом. По данным эксперта, региональные рейсы уже заполнены на 100%.

В Одессе, напоминает политолог, недавно открыли новую взлетно-посадочную полосу, которая стала первой построенной в Украине с 2012 года.

— Первая задача – наладить регулярное сообщение со столицей, вторая – запустить международные авиарейсы из региональных аэропортов, — отмечает Быков.

По его мнению, развитие региональной сети аэропортов будет сказываться и на снижении цен на билеты, поскольку авиакомпании начнут конкурировать за клиентов и предлагать программы лояльности.

— К примеру, WINDROSE на День Независимости предлагает билеты по 300 гривен на рейсы внутри страны. Можно слетать в Киев посмотреть парад или концерт. Или наоборот, на пару дней махнуть на море или в горы. Главное, что выбор есть! — отмечает эксперт.

В аэропорту Одесса открыли взлетно-посадочную полосу

В аэропорту Одесса открыли новую взлетно-посадочную полосу, построенную в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

Новая полоса позволит аэропорту Одесса принимать широкофюзеляжные самолеты, такие как Boeing 767 и Airbus A330, сообщили в Одесской ОГА.