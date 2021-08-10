В Украине к почти 35 тыс. вакансий ежедневно добавляется около 300 предложений для парикмахеров.

Эксперты по трудоустройству единодушны в том, что спрос на специалистов в этой области не уменьшается с течением времени. Не сказываются на заработке людей, решивших посвятить жизнь парикмахерскому делу, и кризисы и пандемии.

Сколько зарабатывают парикмахеры

В среднем ежемесячный доход парикмахера колеблется в пределах 16 – 16,5 тыс. грн.

Кроме того, специалистов высшей категории, которые имеют хорошее образование и значительный опыт работы, постоянно повышают квалификацию на курсах, часто приглашают работать в дорогие салоны, на телевидение или в шоу-бизнес. В таком случае зарплата вырастает почти вдвое.

На уровень заработной платы влияет и количество клиентов. Те, у кого их немало, зарабатывают лучше.

Кроме того, положительно на доходы парикмахеров влияют и чаевые.

Требования к претендентам на должность

В современном мире быть просто парикмахером недостаточно. Украинцы все чаще ищут специалистов по женским, мужским, детским прическам, парикмахеров-универсалов и парикмахеров-стилистов.

Обычно парикмахеры должны уметь:

делать стрижки любой степени сложности,

определять, какие прически подходят к каждому типу лица,

укладывать волосы всеми известными ныне способами,

делать маски, ламинирование, кератинирование, выпрямление и т. д.,

разбираться в профессиональных средствах по уходу за волосами,

владеть техниками создания причесок и окрашивания,

проводить дезинфекцию и обработку орудий труда.

Парикмахер обязательно должен быть знаком с особенностями техники безопасности и санитарных норм, обустройством парикмахерских. Знать, как работать с инструментами, которые там используются.

Есть ли ограничения в этой профессии

Парикмахерами могут быть и мужчины, и женщины независимо от возраста.

Однако осторожными с выбором профессии стоит быть людям с аллергическими, сердечно-сосудистыми и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Где можно получить профессию парикмахера

Стать парикмахером можно после обучения в профессионально-техническом учреждении.

Овладеть профессией можно за два-три года после завершения 9-го класса.

Специальность можно получить и на курсах, длительностью несколько месяцев, однако этого может быть недостаточно для трудоустройства в престижное заведение и, соответственно, хороших заработков.

Кроме того, чтобы не беспокоиться о конкуренции и безработице, парикмахерам нужно постоянно участвовать в курсах, тренингах, семинарах, конкурсах и показах.

Больше об интересных для украинцев профессиях можно узнать на сайте Образовательного хаба города Киева.