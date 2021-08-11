С профессией токаря человечество начало знакомиться тогда, когда столкнулось с работой инструментами из дерева и камня.

Именно дерево и камень стали прообразом современного станка, на котором работают люди этой важной профессии.

Сейчас токарей не хватает на украинском рынке профессий, поэтому специалисты этой специальности достаточно востребованными.

Факты ICTV разобрались сколько может заработать токарь, какими навыками должен обладать такой специалист и где им можно научиться.

Зарплата токаря

Как утверждают кадровые специалисты, средняя заработная плата токаря сейчас по Украине составляет около 20 тыс. грн в месяц, что почти на 8% больше по сравнению с предыдущими годами.

Но на рынке труда встречаются предложения с куда большими суммами. Некоторые компании согласны платить и 40 тыс. грн за специалиста с образованием, высокой квалификацией и опытом работы. Кстати, наиболее квалифицированным считается токарь, работающий на универсальном токарном станке и выполняющий все операции.

Востребованность работы токаря

Об актуальности профессии и востребованности таких мастеров свидетельствует достаточно большое количество вакансий, размещенных на сайтах по поиску работы: около 300 предложений. Специалисты этого дела работают во всех отраслях хозяйства, на предприятиях различных форм собственности. Риск безработицы в этой профессии минимальный.

Стоит заметить, что работа токаря относится к разряду физического труда средней тяжести. Поэтому приобретать эту специальность могут как мужчины, так и женщины разного возраста. Тем более, что работа токаря сочетает в себе ремесло и искусство.

Трудовая деятельность токаря осуществляется в специализированных помещениях, оборудованных станками и другими необходимыми устройствами и “на ногах”, поэтому людям с варикозным расширением вен и болезнями опорно-двигательного аппарата противопоказана.

Навыки, которыми должен обладать токарь

Важно, что любая его работа начинается с чтения чертежа или технологической карты. А уже потом токарь должен уметь:

выполнять обработку деталей на универсальных и специализированных токарных станках

управлять станками;

знать свойства, особенности и назначение материалов, охлаждающих и смазочных жидкостей;

обладать сведениями по основам электротехники, материаловедения, технического черчения.

Без сомнения, токарь должен знать нормы техники безопасности, охраны труда и противопожарной защиты. Кроме того, обладать такими мягкими навыками как:

быстрая реакция;

точность;

зрительная и моторная координация;

физическая выносливость.

Для профессии токаря важно иметь хорошее зрение, четкое цветовосприятие, развитый глазомер, слуховую чувствительность, пространственное представление, развитую чувственность пальцев рук.

Где учиться на токаря

Получить все эти и другие навыки возможно, получив профильное образование по специальности “токарь” в профессионально-техническом заведении. Обучение для выпускников 11-х классов составляет всего один год, для 9-х — три года.

По окончании они получают диплом квалифицированного работника или свидетельство о присвоении рабочей квалификации с празднованием квалификационного уровня (разряда) государственного образца.

Хотя профессия токаря является одной из наиболее распространенных в области металлообработки, необходимость в этих специалистах существует во всех отраслях народного хозяйства и промышленности.

Более об интересующих украинцев профессиях, можно узнать на сайте Образовательного Хаба города Киева.