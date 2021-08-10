Электронные документы в приложения Дія не могут быть использованы без их владельца заявил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

— Дія спроектирована таким образом, что цифровые документы, согласно действующему законодательству, не могут быть использованы без их владельца, — отметил Вискуб во время брифинга.

Вискуб также отметил, что приложение невозможно использовать с мошеннической целью. Например, для оформления кредита на другое лицо.

По словам заместителя, каждая электронная копия любого документа заверяется электронной подписью, что делает Дію более безопасной чем бумажные документы.

Кроме этого, на каждой электронной копии остается цифровая метка, которая предоставляет информацию о том, кому именно была предоставлена ​​копия.

Вискуб рассказал, что именно эти функции помогли правоохранителям в Днепропетровской разоблачить дерзкую мошенническую схему с оформлением онлайн-кредитов на других людей.

Местная жительница Днепропетровской области обманула около 40 человек на сумму свыше 300 тыс. грн.

Полиция зафиксировала один случай, когда мошенница получила доступ к электронной почты потерпевшей методом подбора пароля.

В почте преступница нашла копии личных документов и фото женщины и получила доступ к онлайн-банкингу и приложения Действие.

Именно тогда, по данным правоохранителей, схема была разоблачена.

Фото: Дія