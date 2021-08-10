В Киеве во вторник, 10 августа, будет проходить матч на НСК Олимпийский. Из-за этого могут ограничить работу нескольких станций метро.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

— В связи с проведением на НСК Олимпийский футбольного матча (начало игры в 20.30) между командами Шахтер (Донецк) и Генк (Бельгия), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена, — отметили в ведомстве.

Так, перед началом футбольного матча, а также после завершения игры возможно закрытие на вход станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.

В метрополитене такое решение объясняют соображениями безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Напомним, на днях в Киеве временно закрыли для пассажиров пересадочный узел между станциями метро Золотые ворота и Театральная. Там нашли подозрительный предмет.

После получасовой проверки работу станций возобновили.

Источник: Киевский метрополитен