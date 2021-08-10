В Киеве во вторник, 10 августа, будет проходить матч на НСК Олимпийский. Из-за этого могут ограничить работу нескольких станций метро.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.
— В связи с проведением на НСК Олимпийский футбольного матча (начало игры в 20.30) между командами Шахтер (Донецк) и Генк (Бельгия), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена, — отметили в ведомстве.
Так, перед началом футбольного матча, а также после завершения игры возможно закрытие на вход станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.
В метрополитене такое решение объясняют соображениями безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.
Напомним, на днях в Киеве временно закрыли для пассажиров пересадочный узел между станциями метро Золотые ворота и Театральная. Там нашли подозрительный предмет.
После получасовой проверки работу станций возобновили.
Источник: Киевский метрополитен