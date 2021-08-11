На Донбассе с начала суток российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня. Трое украинских военнослужащих пострадали, один из них умер в больнице.

В штабе ООС отметили, что наши защитники получили огнестрельные осколочные ранения. Один военный умер в медицинском учреждении. Командование ООС выразило искренние соболезнования близким украинского защитника.

Сейчас два других бойца находятся в госпитале. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Нашим защитникам предоставляют всю необходимую медицинскую помощь.

Всего украинская сторона зафиксировала 16 нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников. Боевики вели огонь возле нескольких населенных пунктов.

Среди них — Водяное и Водяное на Приазовье, Невельское, Марьинка, Нью-Йорк, Екатериновка, Пески, Новоалександровка, Луганское и Новолуганское. Враг обстрелял позиции наших защитников, применяя артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы 82-го калибра и стрелковое оружие.

Враг обстрелял населенный пункт Водяное, разрушив частные дома. К счастью, местные жители не пострадали.