Должностных лиц Николаевского горсовета уличили в хищении почти 27 млн ​​грн

Правоохранители раскрыли незаконную схему хищения денег с Николаевского городского совета в размере более 26,8 млн грн. Чиновники присвоили себе средства из бюджета общины.

По данным НАБУ, чиновники разворовывали деньги, прикрываясь выполнением работ по реконструкции Соборной площади в Одессе.

Заместитель мэра Николаева и другие лица по сговору обеспечили победу в тендере одному ООО, которое выполнило ремонтные работы. Во время экспертизы выяснилось, что их провели по завышенной стоимости, что нанесло ущерб горсовету в размере 26,8 млн грн.

Правоохранители задержали подозреваемых (чиновников и двух руководителей компаний). Сейчас следователи решают вопрос об уведомлении о подозрении другим лицам. Мэра Николаева вызвали в НАБУ для проведения следственных действий.

Восьмерых мужчин подозревают по статье 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает заключение на срок до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискацией имущества. Досудебное следствие продолжается.