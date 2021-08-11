Скандальный дрифт на Софийской площади – плитку отмывают от следов шин (фото, видео)

В Киеве в эти минуты отмывают Софийскую площадь после скандального дрифта. Об этом в комментарии Фактам ICTV сообщила жительница столицы.

По ее словам, площадь обрабатывают спецсредством с помощью моющих пылесосов.

– Сейчас на площади ревут пылесосы и слышится запах, похожий на раствор хлора. Думаю, работы там минимум на два дня, поскольку удалось отмыть лишь небольшой кусочек, что ближе к Михайловскому Златоверхому, – говорит киевлянка.

Работы на несколько дней: Софийскую площадь отмывают после скандального дрифта / 5 фотографий

Пока следы от шин вокруг памятника Богдану Хмельницкому остались.

10 августа в Киеве на Софийской площади два автомобиля устроили дрифт для съемок промо компании RedBull ко Дню Независимости Украины. В мероприятии принял участие известный гонщик Конор Шанаган и украинская реперка Alyona Alyona.

Из-за выбранного места для съемки поднялся скандал. В КГГА заявили, что не позволяли организовывать такие мероприятия в историческом центре столицы, а тем более – устраивать дрифт на большой скорости посреди пешеходной зоны.

В полиции открыли уголовное дело и проводят следственные действия, а Шевченковская окружная прокуратура Киева решает вопрос об изъятии автомобилей, которые принимали участие в дрифте.

Кроме того, там уже подсчитали ориентировочную сумму причиненного ущерба – 50 тыс. грн.

Впоследствии реперка Alyona Alyona заявила, что согласилась на участие в съемке, потому что ее заверили, что для мероприятия есть все необходимые разрешения, поэтому ответственность, по ее словам, возложена на организаторов.

Компания Red Bull попросила прощения у киевлян и городских властей за видеосъемку и заверила, что сделает все возможное, чтобы восстановить теплые отношения с городом.