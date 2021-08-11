В 2020 году 4,6 млн украинцев не имели возможности самостоятельно оплатить коммунальные услуги без субсидии. Это более 10% населения страны.

Об этом свидетельствуют данные Министерство финансов Украины.

Так, ведомство опубликовало информацию о бюджетных расходах на социальную защиту по 2020 год.

— Анализ показал, что, в частности, в 2020 году 4,6 млн человек получили льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и на приобретение твердого топлива и сжиженного газа, — сообщило министерство.

Всего на вышеупомянутые цели направили более 36 млрд грн из государственного бюджета.

Напомним, ранее правительство продлило действие специальных социальных нормативов для расчета субсидии в регионах, которые с начала отопительного сезона могут оказаться в красной зоне карантина.

Согласно постановлению, увеличенные на 50% нормативы пользования предлагается применять при расчете размера жилищной субсидии для регионов в красной зоне.