Без высоких каблуков: Минобороны изменит обувь для женщин-военных ко Дню Независимости

Министерство обороны изменило образец обуви после скандала с высокими каблуками для женщин-военнослужащих, которые будут участвовать в параде ко Дню Независимости 2021.

Как рассказала журналистам одна из курсанток, которая присоединится к параду в честь 30-летия Независимости, туфли гораздо удобнее, чем берцы.

— Мы будем шагать в туфлях, но там каблуки невысокие. В берцах нога не “дышит”, а там кожа натуральная, каблук низенький и подошва довольно широкая. Вот сейчас асфальт раскаленный и в ноги жжет достаточно сильно, — отметила участница парада, — отметила Соломия Резник.

В то же время курсантка добавила, что предыдущие туфли на высоком каблуке выглядели элегантнее, однако ходить в них было трудно.

— Новая модель фиксирует ногу на шнуровке. Каблук там низкий, где-то 2,5-3 см. Возможно, они немножко грубовато смотрятся под брюки, пожалуй, лучше бы, но они удобны, и это самое важное.

Сейчас у курсантов продолжаются репетиции парада: по словам Соломии Резник, интенстивная нагрузка ощущается из-за летней жары.

Скандал с каблуками в Минобороны

В начале июля Министерство обороны опубликовало фотографию с репетиции парада ко Дню Независимости, где курсантки Военного института КНУ им. Тараса Шевченко шагали в туфлях на каблуках.

Общество обвинило ведомство в неуважении к женщинам и неравенства. О скандале с каблуками в Минобороны читайте в материале Фактах ICTV.

Уже 7 июля министр обороны Андрей Таран заверил, что для торжеств 24 августа разработают новый проект туфель.

Источник: Suspilne