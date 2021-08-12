На территории госпредприятия Антонов состоялась первая генеральная репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины 24 августа.

Во время парада пройдет 30 коробок с военными, а это вместе около 4 тыс. человек. Также по Майдану в этом году будет шагать сводный отряд натовских бойцов.

Военной техники тоже немало, на параде 24 августа ее будет более 300 единиц.

Во время репетиции военные тренировались шагать колоннами по определенной схеме и развернули гигантский украинский национальный флаг.

Журналист Фактов ICTV сообщил, что репетиции на территории предприятия Антонов продлятся до 18 августа, а затем военные переместятся на Крещатик.

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