11 августа на Донбассе умер 51-летний уроженец города Новояворовск Львовской области Орос Александр. Украинский защитник получил огнестрельное осколочное ранение в зоне ООС, которое оказалось несовместимым с жизнью.

Об этом сообщил Новояворовский городской совет на своей странице в социальной сети Facebook. По данным пресс-службы, он был рядовым 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

Новояворовский горсовет отметил, что у погибшего украинского военнослужащего осталась мать. Пока неизвестны детали о месте и времени прощания с бойцом.

Ситуация на Донбассе

По состоянию на 11 августа, за сутки боевики на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня. В зоне ООС погиб украинский военный — боец ​​получил огнестрельное осколочное ранение.

К сожалению, оно оказалось смертельным. Наш защитник умер в медицинском учреждении. Врачи пытались помочь бойцу, однако им не удалось.

Еще двое украинских военных получили ранения в результате обстрела российских наемников. По данным штаба ООС, состояние защитников — удовлетворительное.

Боевики на Донбассе вели огонь, в частности, возле населенного пункта Водяное, разрушив дома местных жителей. К счастью, никто из гражданских не пострадал из-за обстрела врага.