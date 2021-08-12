Погода на выходные в Украине 14 августа 2021 — 15 августа 2021

Уже вскоре украинцев ждут долгожданные выходные. Факты ICTV подготовили для вас подробный прогноз погоды на 14 и 15 августа, чтобы вы могли лучше спланировать свой отдых.

Суббота, 14 августа будет теплой и солнечной почти на всей территории Украины.

На западе температура воздуха будет колебаться от +25 до +29 днем ​​и от +11 до +14 ночью. Небо могут иногда затягивать небольшие облака, но осадков не ожидается.

В северных и центральных областях также тепло и сухо. Днем воздух прогреется от +24 до +28, а ночью температура упадет до + 13 …+16.

На севере преимущественно сухо, дожди только на Крымском полуострове. Температура воздуха от +26 до +29 днем ​​и от +15 до +19 ночью.

На востоке также ожидается разная погода. В Луганской и Донецкой областях пойдет дождь, а в других регионах — без осадков.

Температура воздуха будет колебаться от +25 до +28 днем ​​и от +15 до +18 ночью.

Воскресенье, 15 августа поменяет карту осадков.

На западе в большинстве регионов пройдут дожди и днем ​​и ночью, а температура составит от +24 до +30 несмотря на дождь.

Ночью столбик термометра опустится до +12 ….+17.

В центре и на севере опять сухо и тепло. Температура будет колебаться от +25 до +28 днем ​​и от +13 до +18 ночью.

На юге в воскресенье идеальная погода для прогулок. Температура от +26 до +28 днем ​​и от +15 до +18 ночью, без осадков.

На востоке теперь никаких дождей, воскресенье будет сухим и теплым. Воздух прогреется от +24 до +28 днем ​​и остынет до +13 ..+ 15 ночью.