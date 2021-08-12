Впервые обнародована картотека лиц, которых советская власть считала “неблагонадежными”

Картотека граждан, признанных советской властью “неблагонадежными” на территории Киева и Киевской области, впервые обнародована онлайн. Она доступна на сайте Мемориального центра Холокоста Бабий Яр. В этой базе – более 135 тыс. карточек с данными людей.

В карточках указаны фамилия, год и место рождения, адрес проживания. В некоторых документах упоминаются профессия и родственники. Также есть графа Политическое прошлое, которая объясняет, почему человек был признан “неблагонадежным” советской властью.

Эти важные документы ХХ века хранятся в Государственном архиве Киевской области. Они были созданы в 1951–1964 годах, но указанная там информация касается довоенного периода – 20–30-х годов XX века. Долгое время эти документы не были в свободном доступе.

В советский период они находились под грифом Секретно. С обретением Украиной независимости документы не могли быть обнародованы по закону о персональных данных, пока не прошло 75 лет с момента их создания.

Сейчас картотека доступна как в архиве, так и онлайн для всех желающих на платформе Мемориального центра. Карточки расположены в папках в алфавитном порядке, что значительно облегчает поиск.

— Сейчас нам очень трудно представить, что человек, который намерен уехать в США, может получить статус неблагонадежного. Но при советской власти человека могли признать неблагонадежным, если он получал денежные переводы в иностранных банках, планировал выехать за границу или работал в органах власти гетмана Скоропадского. Даже под предлогом того, что человек якобы получал нетрудовые доходы. Уникальность этой картотеки в том, что на каждой карточке есть номер дела, номер листа архивного документа, где указан конкретный человек. Мы можем обратиться к этому делу и получить более полную информацию о том или ином лице, – подчеркнула директор Государственного архива Киевской области Софья Каменева.

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр получает многочисленные обращения от людей, которые хотят узнать информацию о своих родственниках.

— Мы постепенно оцифровываем и выкладываем на сайт эти и другие материалы XX века и делаем их доступными для общественности. Мы уже помогли найти информацию о родственниках тысячам пользователей, которые почти каждую неделю присылают свои запросы. Они ищут сведения о родных, пропавших во время Второй мировой войны. Эти документы также имеют большое значение для исследовательской работы. В частности, по восстановлению состава населения Киева до войны и в послевоенный период, – отметила заместитель генерального директора Мемориального центра Бабий Яр Анна Фурман.

Исследователи проекта Имена Мемориального центра Холокоста оцифровали уже более 1 млн 250 тыс. документов за XX век. Они касаются периода оккупации Киева 1941–1943 годов, трагедии Бабьего Яра, переселения еврейского населения в довоенное время. Часть из них в течение многих лет была засекречена.