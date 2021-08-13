Министерство культуры и информационной политики создало цифровую карту событий ко Дню Независимости Украины.

Эта национальная платформа поможет структурировать более 300 мероприятий, которые будут проводиться в стране по случаю праздника.

Проект охватывает все области Украины, а на карте каждый регион имеет свой уникальный цветок-символ.

На цифровой карте событий в интерактивном формате будут отображаться место, время и дата событий с развернутой информацией о самом мероприятии.

Карта содержит удобный функционал поиска по локации и дате, и ссылки на социальные сети и другие внешние ресурсы.

Благодаря платформе пользователь сможет просмотреть всю информацию о событиях в конкретном месте, а также спланировать их посещение.

Напомним, что 24 августа на НСК Олимпийский состоится грандиозный концерт по случаю 30-летия независимости Украины.

Мероприятие будет длится три часа, а 98% песен будут украиноязычными. Концерт будет построен как одно полотно без ведущих, перерывов и конферанса. А каждая песня будет плавно перетекать в следующую композицию.

Ранее организаторы обнародовали список артистов, которые примут участие в мероприятии. Среди них София Ротару, Потап, Олег Винник, Ирина Билык, Тина Кароль, Оля Полякова, Go-A и другие.