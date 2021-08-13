В Чернобыле начинается консервация знаковых объектов – Тимошенко

В 30-километровой Зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС по инициативе Офиса президента, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины совместно с Государственным агентством по управлению Зоной отчуждения начинают масштабный проект по консервации знаковых объектов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства. Консервация объектов необходима, чтобы сохранить их в аутентичном виде и, таким образом, передать историческую атмосферу города атомщиков. Консервация также сделает посещение объектов более безопасным.

— Пришло время говорить о новой жизни для Чернобыля. Мы работаем над тем, чтобы территория была не местом забвения, а точкой развития. Прежде всего, как уникального туристического и научно-технологического кластера, — отметил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко.

По его данным, за последние три года количество туристов в Зоне отчуждения возросло в 16 раз. Здесь уже начала работу первая солнечная электростанция Solar Chernobyl и существуют возможности для создания новых технологических предприятий и проведения исследовательских экспедиций.

Уже в этом году планируют провести исследование, разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по консервации таких объектов: кафе Припять, смотровая площадка на крыше 16-ти этажки, квартира-музей пожарного Владимира Правика, КПП Дитятки, Чернобыль-хаб и вертолетная площадка.

В список локаций, подлежащих консервации, попали также автовокзал, бассейн и Дуга. Реализация программы займет около двух лет.

Одновременно в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка в 30-километровой зоне продолжится обновление дорог для комфортного перемещения туристов, экологов, ученых и предпринимателей.

Ранее Кирилл Тимошенко сообщил о том, что ко Дню Независимости в рамках проекта Большая реставрация на острове Хортица, где идет реконструкция, откроют Курган единства, ставший полностью инклюзивным.