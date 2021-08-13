Погода на 14 августа 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 14 августа будет теплой и преимущественно сухой. Температура воздуха повысится до +29 градусов по Цельсию. В западных, северных, центральных и частично южных областях не ожидается осадков.

Однако в восточные и частично южные области нагрянут дневные и ночные дожди с грозами. В частности, в Донецке, Луганске, Запорожье, Симферополе и Херсоне ожидаются осадки.

На западе, севере, юге и в центре Украины прогнозируется сухая и солнечная погода. Самая жаркая погода ожидается на юге и западе Украины.

14 августа днем ​​температура на юге от +26 до +28, на востоке от +24 до +26, в центре от +26 до +28, на севере от +25 до +27, на западе от +26 до +28. В Киеве — без осадков, температура — от +26 до +28 градусов по Цельсию.

Ночью ожидается прохладная погода, может подняться небольшой ветер. На юге от +13 до +16, на востоке от +13 до +16, в центре от +12 до +14, на севере от +11 до +13, на западе от +12 до +14.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве ожидается спокойная ночь без осадков. Температура воздуха будет держаться на уровне от +12 до +14 градусов тепла.