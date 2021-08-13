Укргидрометцентр предупредил об опасности пожаров в пяти областях (КАРТА)

Укргидрометцентр сообщает, что в течение 13 и 14 августа в Украине объявляется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Он объявляется не на всей территории, а в пяти областях.

Высокий риск пожаров наблюдается в Харьковской, Луганской, Киевской, Сумской и Полтавской областях.

На карте Укргидрометцентра эти регионы обозначены оранжевым цветом, что означает опасные погодные условия.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявляют тогда, когда сухой воздух сочетается с высокими температурами в угрожающем соотношении.

Погода в августе 2021

Похолодание в августе можно ожидать во второй половине месяца.

Первые две недели, по прогнозам синоптиков, будут жаркими, а потом украинцы почувствуют значительное снижение температуры.

Снижение температуры усилится примерно с 19 августа, тогда столбики термометров в большинстве регионов опустятся до +21-23°.

Несколько жарче до конца лета будет только на востоке страны.

Подробнее о прогнозе погоды на август 2021 в Украине, читайте в материале Фактов ICTV.