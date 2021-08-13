Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что сейчас в Афганистане находится от 50 до 100 украинских граждан и пока ни один из них не обращался с просьбой об эвакуации.

Об этом министр рассказал 13 августа во время брифинга по вопросам внешней политики.

Несмотря на отсутствие обращений Кулеба заверил, что МИД уже начало прорабатывать возможные пути для эвакуации.

— Защита украинских граждан за рубежом является приоритетом… Мы уже начали отрабатывать пути эвакуации из Афганистана, если поступят такие обращения. Сейчас украинцы не обращались в МИД с просьбами эвакуировать их, — сказал министр.

Кулеба еще раз призвал всех немедленно покинуть страну, а тех, кто остается, попросил обращаться в украинское посольство в Таджикистане, которое работает и на Афганистан.

В посольство нужно сообщить свое местонахождение, чтобы при необходимости государство могло быстро найти и эвакуировать своих граждан.

Война в Афганистане

Радикальная исламская группировка Талибан за короткий срок захватила 12 провинций из 35 и ситуация продолжает ухудшаться.

Обострение конфликта началось после вывода из Афганистана международных вооруженных сил.

США и Великобритания уже направили в Кабул своих военных, чтобы помочь эвакуировать членов посольств и других граждан.

Фото: Дмитрий Кулеба