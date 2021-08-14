За последние сутки на Донбассе враг дважды нарушил режим прекращения огня. В результате обстрела боевиков двое украинских защитников получили осколочные ранения.

Сейчас наши воины находятся в лечебном учреждении, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья одного военнослужащего — средней тяжести, второго — удовлетворительное.

Российские наемники в течение суток вели огонь около двух населенных пунктов. Среди них — Невельское и Южное. Боевики применили автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, артиллерию калибра 122 мм и минометы 120 и 82 калибров.

Наши защитники начали открывать огонь на обстрелы боевиков. Украинские военные контролируют ситуацию в зоне ООС с отпора и сдерживания вооруженной агрессии России.

Украинская сторона СЦКК сообщила Миссии ОБСЕ о нарушениях со стороны российских наемников. По состоянию на утро 14 августа, штаб ООС не зафиксировал нарушений режима прекращения огня.