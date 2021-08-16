Министерство цифровой трансформации Украины планирует до конца 2023 года перевести все государственные услуги онлайн. О такой амбициозной цели в комментарии Фактам ICTV заявил глава ведомства Михаил Федоров.

– Мне хочется, чтобы в приложении Дія ежемесячно появлялись десятки новых услуг. Мы стремимся к концу 2023 года оцифровать все государственные услуги, – поделился планами на ближайшие годы министр цифровой трансформации.

По его словам, сейчас ведомство сосредоточено на фундаментальных задачах, которые в дальнейшем позволят запускать услуги в геометрической прогрессии.

Глава Минцифры уверяет, что приложение Дія является очень безопасным и постоянно проходит проверку на уязвимость.

– В Дія не хранятся персональные данные украинцев, а только отображается информация из реестров. Все изменения относительно информации или статуса услуги происходят в реестрах. Владельцами этих реестров являются различные государственные органы, – говорит Михаил Федоров.

Кроме того, украинцы сегодня могут получить финансовое вознаграждение, если найдут в приложении недостатки, связанные с безопасностью.

– У нас есть бюджет – 1 млн грн. Если вы можете найти какую-то “уязвимость” в Дія, вы получите эти средства. Сейчас люди находят какие-то технические баги, которые связаны не с безопасностью, а с некорректной работой. Пока все эти недостатки незначительны, поэтому люди получают небольшое вознаграждение, – отметил Михаил Федоров.

Через неделю, 23 августа, электронные паспорта в Украине официально приравняют к бумажным.

Такие документы обязаны будут принимать все государственные и частные поставщики услуг.

Электронный паспорт можно будет использовать для подтверждения личности по требованию правоохранителей, для поездок в пределах Украины и за рубежом самолетом или железной дорогой, во время финансовых операции и т.д.

Воспользоваться электронным паспортом в мобильном приложении Дія могут владельцы ID-карточек или заграничных биометрических паспортов.

Фото: Минцифры