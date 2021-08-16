Во время открытия экспозиции в Софийском соборе латиноязычного оригинала конституции Пилипа Орлика министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал надежду на то, что когда-нибудь в Украину вернется славяноязычный оригинал документа, который сейчас находится в России.

По его словам, Украина долгих 13 лет договаривалась со Швецией, чтобы привезти в Киев оригинал, и сейчас он здесь, хотя никто не верил.

– Я абсолютно уверен, что однажды оригинал конституции Пилипа Орлика навсегда останется в Украине, – отметил дипломат.

И добавил, что говорит сейчас именно о той версии конституции, которая написана на славянском языке и сейчас находится в Москве в Российском государственном архиве древних актов.

Существует два оригинала конституции гетмана Пилипа Орлика – на латыни и староукраинском языке.

Латиноязычная копия хранится в Стокгольме в Национальном архиве Швеции. Документ нашли во время раскопок на сельскохозяйственных угодьях в глиняном горшке. Шведские ученые считают, что текст конституции переписал сам Пилип Орлик для вручения дипломатам европейских государств.

С 16 августа по 14 ноября этот документ экспонируется в Софии Киевской в рамках проекта Раритеты украинского казацкого государства — Гетманщины ΧVII-XVIII вв.: К 30-летию независимости Украины.