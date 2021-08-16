Киевляне теперь могут перезаключить договор с водоканалом — как это сделать и что изменится

С 1 июля 2021 в Украине вступил в силу закон №1060, который вносит изменения в закон О жилищно-коммунальных услугах.

Благодаря этому закону, Киевводоканал с 1 июля применил новый тариф на водоснабжение и водоотвод, который составляет 25,38 грн, что дороже предыдущего на 3,6 грн.

Но это не единственное новшество и теперь водоканал обязан заключить с потребителями новые договоры.

31 мая на сайте Киевводоканала появился текст публичного индивидуального договора о предоставлении услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению.

Он считается заключенным через месяц после обнародования, если потребитель не захотел выбрать другую модель договора.

Новий Бланк Договору by Софія Зінов’єва on Scribd

О том, как это сделать и какие модели договора существуют, Факты ICTV расспросили эксперта в сфере жилищно-коммунальных услуг Кристину Ненно.

По словам експертки, опубликованный договор считается автоматически заключенным через 30 дней, если индивидуальный потребитель не выбрал другой.

Но если такое желание возникло, а месяц уже истек — не беспокойтесь.

Индивидуальный потребитель может подать в водоканал протокол общего собрания о выборе иной модели и перезаключить договоры.

— Само решение о выборе или изменении модели всегда остается на усмотрение потребителей, — отметила Ненно.

Эксперт добавила, что совладельцы многоквартирных домов должны лично определиться, как лучше управлять своим домом.

Заметьте, что в индивидуальных договорах уже прописана абонентская плата, максимальный размер которой составляет 32 грн 19 коп.

Закон предусматривает, что потребитель имеет право выбрать одну из пяти моделей договора на водоснабжение, но для жителей многоквартирных домов доступно только четыре:

Первая, рассказывает Кристина Ненно, это индивидуальный договор с обслуживанием внутридомовых сетей.

— Это договор с каждой квартирой в отдельности. Точка передачи услуги на вводе в квартиру, тариф центрального водоснабжения, абонентская плата, также и взносы за абонентскую плату и стоимость обслуживания внутридомовых сетей, — рассказывает эксперт об основных положениях договора.

Второй тип договора — это индивидуальный публичный договор без обслуживания внутридомовых сетей.

Это также договор, который заключается с каждой квартирой. Он содержит все те же составляющие, кроме стоимости обслуживания внутридомовых сетей.

Третий тип договора заключает коллективный потребитель.

Его укладывают от своего имени ОСМД или ЖСК на весь дом и самостоятельно осуществляют распределение между квартирами.

Также этот договор не содержит абонентской платы, ведь это просчитывает сам ОСМД.

Четвертый тип, доступный для жителей многоквартирных домов — коллективный договор. В нем так же отсутствует абонентская плата.

Заключается один договор от имени за счет совладельца домов. Здесь обязательно наличие домового средства учета и тариф централизованного водоснабжения.

— Для простого потребителя коллективные типы договоров означают то, что ОСМД, ЖСК, коммунальное предприятие или управляющая компания будут самостоятельно выставлять платежки для своих совладельцев.

Такой тип договора гораздо удобнее для водоканала, так как уплату взносов будут контролировать не они, а вот для ОСМД в такой форме договора риск.

Ведь не все потребители могут всегда вовремя платить за потребленные услуги.

По мнению эксперта, киевлянам стоит задуматься над удобной для себя форме и перезаключить новый договор, ведь в случае возникновения определенных проблем или спорных ситуаций это будет основанием для подачи в суд за некачественные услуги.

Благодаря новому закону, вы сможете самостоятельно выбирать кто будет вас обслуживать — Киевводоканал, ОСМД или другая компания.

Соответственно, стоимость обслуживания будет отличаться в зависимости от набора услуг, входящих в договор.

Если вы не перезаключили договор — не волнуйтесь, водоснабжения к вашему дому не прекратят. Просто действующим будет считаться тот образец договора, который КГГА опубликовало на своем сайте 31 мая 2021.