Это фейк: Минобразования опровергло информацию об отмене обучения с 1 сентября

В Министерстве образования и науки Украины не отменяли образовательный процесс в учебных заведениях с 1 сентября.

Такая информация, распространяющаяся в соцсетях, является фейковой.

— Если учебное заведение не сможет работать в очном формате, будут организованы другие формы (смешанная или дистанционная) и дети будут продолжать обучение, — говорится в заявлении Министерства.

По словам министра Сергея Шкарлета, образовательный процесс в Украине будет продолжаться при любом уровне эпидемической опасности.

Любые новые решения по обучению в условиях карантина в Украине принимаются только на государственном уровне, поэтому всех пользователей соцсетей призвали пользоваться только официальными источниками информации.