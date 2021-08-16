Погода в Украине на День Независимости, 24 августа, будет преимущественно стабильной, без осадков. Однако синоптики прогнозируют резкое понижение температуры, которое жители страны непременно почувствуют.

Подробнее о том, какой будет погода в Украине на День Независимости и где будут грозы — в материале Фактов ICTV.

Погода в Украине на 24 августа

В комментарии Фактам ICTV народный синоптик Леонид Горбань сообщил, что 24 августа дневная и ночная температуры в Украине снизятся преимущественно на 2 градуса.

— 24 августа ночная температура снизится до 10-16 градусов, а дневная — до 20-22. Также ожидаются осадки в Киевской и западных областях 24-25 августа, — спрогнозировал эксперт.

В то же время Горбань отметил, что снижение температуры украинцы почувствуют раньше, еще до Дня Независимости.

— Снижение температуры на 2 градуса начинается с 17 августа. Так, дневная температура будет доходить до отметки +22, — добавил эксперт.

В общем по данным синоптиков, на севере Украины 24 августа целый день будет светить солнце. Дневная температура составит от +24 до +28, а ночью — от +13 до +16.

В центральных областях метеорологические службы пока дождей не предусматривают. Температура воздуха — от +23 до +26 днем ​​и от +15 до +19 ночью.

На Западе температура воздуха будет колебаться днем ​​+29…+31 и ночью +18…+19. Кроме того, во Львовской и Ровенской областях синоптики прогнозируют ночные грозы.

В восточных областях 24 августа ожидается также без осадков. Температура днем ​​поднимется до +20…+25, а ночью упадет до +16…+18.

На Севере днем ​​столбики термометров поднимутся до +27, а ночью опустятся на 10 градусов — до +17.

Погода в Киеве на День Независимости также будет спокойной, без осадков. Однако в течение дня небо покроется облаками. Температура достигнет отметки +25, а ночью упадет до +20.