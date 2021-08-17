В Украине появится Центр противодействия стихийным бедствиям

МВД разрабатывает проект создания Центра противодействия естественным стихийным бедствиям, который будет работать не только в Украине, но и помогать Европе в преодолении чрезвычайных ситуаций.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время встречи украинских спасателей, которые сегодня вернулись после ликвидации пожаров в Греции.

Он также поблагодарил их и выразил надежду, что приобретенный опыт еще пригодится.

Тушить пожары в Греции с 6 августа помогали более 100 украинских пожарных. Им удалось спасти от огня два населенных пункта — Спатару и Метохи, в том числе 27 жилых домов, культовое сооружение, 33 хозяйственные постройки, зернохранилище, приют для собак, 54 ульи и стадо овец.

А вблизи города Каматриадес спасены жилой дом и 23 га оливкового и фигового сада.