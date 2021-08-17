Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что количество активных пользователей приложения Дія превысила 6 млн человек.

По словам Федорова, в Министерстве цифровой трансформации фиксируют системное увеличение количества активных дневных и недельных сеансов.

— Наша цель — все взаимодействие человека и государства через приложение Дія. В несколько кликов. А сэкономленное время — на то, что вы реально любите делать, — написал Федоров в Telegram.

Документы в Діє

До конца текущего года Министерство цифровой трансформации хочет сделать все государственные услуги в Украине доступными онлайн.

О такой цели нам сообщил Михаил Федоров и подчеркнул, что приложение Дія постоянно проходит новые проверки на уязвимость, является очень безопасным и хорошо защищенным.

По словам Федорова, в приложении не сохраняется персональная информация об украинских гражданах, оно лишь отражает данные реестров.

Также министр напомнил, что в этом году можно выиграть 1 млн грн, если найдешь в безопасности Дії серьезные недостатки.

Подробнее про цифровизацию государственных услуг в Украине, читайте в материале Фактов ICTV.