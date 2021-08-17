Город не выдавал никаких разрешительных документов на создание инсталляции с советскими декорациями на мемориале Небесной Сотни. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

— Я считаю, что на месте, где погибли украинские патриоты, неуместны символы ностальгии по Советскому Союзу, — написал мэр.

По словам Кличко, решение об установлении инсталляции согласовало руководство музея Небесной Сотни, которое подтвердило ему эту информацию.

Мэр также отметил, что организацией инсталляции и всех праздничных мероприятий занимался непосредственно Офис президента.

Кличко отметил, что на празднование 30-летия независимости Украины в распоряжении Киевской городской государственной администрации предусмотрено только возложение цветов на мемориал.

Советская инсталляция на Аллее Небесной Сотни

17 августа сеть возмутили фотографии локации, которую обустраивали строители прямо на мемориале, посвященном Героям Небесной Сотни, погибшим во время Революции Достоинства.

На Аллее появились декорации советских хрущевок, автоматов для газированной воды и других атрибутов СССР, сообщил журналист Богдан Кутепов.

Киевляне остро отреагировали на инсталляцию и назвали ее крайне неуместной в таком месте и к празднику независимости.

Фото: Богдан Кутепов