Шкарлет рассказал, кто возглавил рейтинг самых популярных вузов среди абитуриентов

Рейтинг высших учебных заведений по количеству поданных заявлений на базе полного общего среднего образования традиционно возглавляет Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

В этом году в вуз подали 54 387 заявлений. Об этом во время брифинга сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Десятое место в рейтинге, по его словам, занимает Киевский университет имени Бориса Гринченко. Желание учиться в вузе в этом году было у 18 361 поступающего.

В рейтинг университетов по предоставлению рекомендаций зачисления на бюджетную форму обучения вошли:

Национальный технический университет Киевский политехнический институт имени Сикорского (4 111 рекомендаций);

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (3 250 рекомендаций);

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (1 030 рекомендаций).

В то же время рейтинг специальностей возглавляет филология, на которую подано 76 505 заявлений. А десятое место занимает специальность маркетинг — 36 146 заявлений.

Сергей Шкарлет отметил, что полные рейтинги самых популярных вузов и специальностей появятся чуть позже, поскольку процесс поступления продолжается. Так, до 19 августа будет проходить перевод на вакантные места госзаказа.

Накануне в Министерстве образования и науки сообщили, что в этом году рекомендации к зачислению на бюджет получили 64 976 абитуриентов.