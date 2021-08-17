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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Шкарлет рассказал, кто возглавил рейтинг самых популярных вузов среди абитуриентов

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Рейтинг высших учебных заведений по количеству поданных заявлений на базе полного общего среднего образования традиционно возглавляет Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

В этом году в вуз подали 54 387 заявлений. Об этом во время брифинга сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Десятое место в рейтинге, по его словам, занимает Киевский университет имени Бориса Гринченко. Желание учиться в вузе в этом году было у 18 361 поступающего.

В рейтинг университетов по предоставлению рекомендаций зачисления на бюджетную форму обучения вошли:

  • Национальный технический университет Киевский политехнический институт имени Сикорского (4 111 рекомендаций);
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (3 250 рекомендаций);
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (1 030 рекомендаций).

В то же время рейтинг специальностей возглавляет филология, на которую подано 76 505 заявлений. А десятое место занимает специальность маркетинг — 36 146 заявлений.

Сергей Шкарлет отметил, что полные рейтинги самых популярных вузов и специальностей появятся чуть позже, поскольку процесс поступления продолжается. Так, до 19 августа будет проходить перевод на вакантные места госзаказа.

Накануне в Министерстве образования и науки сообщили, что в этом году рекомендации к зачислению на бюджет получили 64 976 абитуриентов.

Фото: Depositphotos

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