В Дії запустили бета-тестирование Сovid-сертификатов на Android

Со вторника, 17 августа, в приложении Дія начинает действовать бета-тестирования Сovid-сертификатов на операционной системе Android. Для владельцев смартфонов на iOS такая функция стала доступной значительно раньше, 1 июля.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

— Начинаем бета-тестирования Сovid-сертификатов в Дії на Android. Дело в том, что Google ужесточил требования к информации, связанной с коронавирусом. Это коснулось и приложений для смартфонов, что вызвало задержку, — объяснил министр.

По словам Федорова, уже выполнили все условия, которые выдвинула компания Google, и получили подтверждение новой версии Дії с сертификатами.

— С сегодняшнего дня все, кто зарегистрировался на тестирование для Android, постепенно получать письма со ссылкой на инструкцию и приложение, — добавил чиновник.

Также он напомнил, что на прошлой неделе начали подключаться к продуктовой инфраструктуре ЕС, где запускаются все Сovid-сертификаты.

— Параллельно ждем признания украинских сертификатов Евросоюзом. К безопасным путешествиям по миру без лишних препятствий осталось совсем немного, — отметил Федоров.

В начале августа Федоров сообщал, что в ЕС высоко оценили украинские Covid-сертификаты в мобильном приложении Дія.

По словам министра, техническая команда ЕС высоко оценила сроки реализации, точность и соответствие украинских документов требованиям ЕС, а именно стандарта EU Digital Covid Certificate Еврокомиссии.