В эти минуты в Киеве на Аллее Небесной Сотни люди пытаются сломать локацию из советских инсталляции.

На место прибыла Нацполиция и городской голова Киева Виталий Кличко.

На Аллее Небесной Сотни находится и инспектор департамента благоустройства КГГА. Он ждет документы от руководства мемориала, на основании которых установили инсталляцию в столице.

Нескольких митингующих задержали.

На Алеї Героїв Небесної Сотні люди намагаються повалити декорації з радянським інтер’єром pic.twitter.com/k7tStlAfni — hromadske (@HromadskeUA) August 17, 2021

Советская инсталляция на Аллее Небесной Сотни

17 августа сеть возмутили фотографии локации, которую обустраивали строители прямо на мемориале, посвященном Героям Небесной Сотни, погибшим во время Революции Достоинства.

На Аллее появились декорации советских хрущевок, автоматов для газировки и других атрибутов СССР.

Строители, работающие на объекте, сообщили, что на этом месте будут снимать кино. Однако большинство киевлян предполагают, что это будет инсталляция ко Дню Независимости, которая демонстрирует Украину в советский период.

Жители столицы остро отреагировали на инсталляцию и назвали ее крайне неуместной в таком месте и к празднику независимости.

На произошедшее отреагировал городской голова Киева Виталий Кличко. По его словам, КГГА не выдавало никаких разрешительных документов на создание инсталляции с советскими декорациями на мемориале Небесной Сотни.

Решение об установке согласовало руководство музея Небесной Сотни.

Мэр Киева также добавил, что организацией инсталляции и всех праздничных мероприятий занимался непосредственно Офис президента.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров заявил, что инсталляцию советской квартиры, изображающую эпоху СССР, установили по указанию президента Украины Владимира Зеленского.

Однако оценивать уместность этого перформанса напротив фото погибших во время Революции Достоинства пресс-секретарь главы государства не стал.

По его словам, вопрос следует адресовать не Офису президента, а организационному комитету.

Фото: Александр Рудоманов