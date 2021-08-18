Новые правила изменения регистрации места жительства: что изменится

В Украине вступила в силу реформа оформления документов по смене регистрации места жительства.

Если раньше эта процедура занимала от трех дней до двух недель и требовала посещения нескольких государственных учреждений, то теперь прописку можно оформить в онлайн-режиме.

Подробнее об изменениях в порядке оформления регистрации читайте в материале Фактов ICTV.

Как проходила регистрация по месту жительства в Украине раньше

Чтобы зарегистрироваться по новому месту жительства ранее, необходимо было дважды посетить Центр оказания административных услуг: сначала подать документы, а затем забрать новые.

Кроме того, военнообязанные граждане вынуждены были идти в военкомат за открепительным талоном, а после этого регистрироваться по новому месту жительства. Обе процедуры сопровождаются обязательным прохождением медкомиссии.

Кроме того, если регистрация касалась жилья, которым человек не владеет, необходимо было посещать ЦОАУ в третий раз, но уже вместе с владельцем квартиры.

Таким образом весь процесс мог занимать до полугода времени.

Как будет проходить оформление прописки после реформы

Отныне территориальные общины будут передавать информацию о месте жительства человека в демографический реестр.

Кроме того, появится реестр военнообязанных, к которому можно будет подключаться при помощи приложения Дія.

Данные оттуда будут автоматически передаваться из одного военкомата в другой, потому посещать их не будет необходимости.

Изменения, однако, коснутся людей, у которых оформлен военный билет, в противном случае посетить военкомат все же придется.

Как регистрируют место жительства в мире

За границей ситуация с пропиской значительно проще. Время посещения государственных учреждений можно бронировать заранее и оформлять бумажные документы, когда удобно.

Кроме того, существует возможность смены регистрации онлайн.

Например, в Эстонии можно подать заявление, заверенное электронной подписью, либо сообщить о переезде местным властям через личный кабинет в Электронном реестре народонаселения.

В Польше последние три года работает сервис госуслуг e-meldunek, на котором в том числе можно сменить регистрацию. Для этого нужно всего лишь авторизоваться в личном кабинете и заполнить необходимую форму.