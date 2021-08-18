В среду, 18 августа, по некоторым городам Украины ударила непогода. В частности, в Хмельницком и Киеве прошел ливень, которая наделала много бед.

Из-за непогоды в Украине 138 населенных пунктов в семи областях остались без света.

Какие последствия непогоды в Украине, и какие города больше всего пострадали от дождей — читайте в материале Фактов ICTV.

Непогода в Хмельницком

По данным ГСЧС в городе за два дня ливней, 17-18 августа, подтопило пять подвалов жилых домов, также под водой оказались некоторые улицы.

Более того, в городе начались проблемы с электричеством и транспортом из-за сильного ливня. А ветер повалил менее 16 деревьев.

Как писали в местном издании Э, ливень иногда сопровождалась мощным градом и ветром. В результате чего вечером 17 августа на перекрестке улиц Подольской и Соборной сломались светофоры.

Непогода в Хмельницком начала бурлить во вторник около 17.00 и не утихала до среды. Стихия превратила некоторые улицы в настоящие реки.

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Непогода в Киеве

В столице Украины также прошел дождь, но он был более умеренный, чем в Хмельницком.

Так, пассажиров одной из маршруток залило дождем через открытый люк, пишет Киев Оперативный.

— Водителю безразлично. Он прямо так и сказал. Якобы, если хотите ехать — мокните, люк не закрывается, а не нравится — выходите и ждите другую маршрутку, — рассказал один из пассажиров.

Также синоптики прогнозировали дожди с грозами сегодня на юге Украины, частично в Центре и на Востоке.

Подробнее о погоде в Украине на 18 августа — читайте в материале.