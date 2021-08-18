Пункты вакцинации против коронавируса на территории Украины должны работать без перебоев, даже в выходные и праздничные дни.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров 18 августа. По его словам, люди должны получить возможность иммунизироваться против коронавируса в тех пунктах вакцинации, которые расположены недалеко от их места жительства.

— Всех призываю в удобное время в течение выходных, праздничных или рабочих дней делать прививки, — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр призвал украинцев пройти курс вакцинации, защитить себя и своих родных. Шмыгаль подчеркнул, что это единственный путь для преодоления пандемии и эпидемии в нашей стране.

По состоянию на утро 18 августа, за последние сутки в Украине 118 594 человека вакцинировались против коронавируса. Среди них — одну дозу препарата получили 58 441 украинец, а 60 153 прошли полный курс иммунизации против опасного заболевания.

С начала кампании вакцинации в Украине 4 851 541 человек получил прививку против Covid-19. 4 581 539 украинцев получили первую дозу вакцины, а 2 851 458 граждан полностью иммунизировались от болезни (среди них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего медицинские работники провели 7 702 997 прививок.