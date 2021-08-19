Количество больных Covid-19 в одесском детском лагере Молодая Гвардия выросло до 60 человек.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что коронавирусную инфекцию подтвердили у 50 детей и 10 вожатых.

За последние сутки добавилось пять больных с течением болезни средней тяжести, но в Минздраве заверили, что ситуация контролируется.

Из общего количества больных восемь детей госпитализировали в Одесскую детскую больницу №3.

— Мы контролируем ситуацию в детском центре Молодая гвардия и делаем все необходимое для таких случаев. Прежде всего — наблюдаем за лечением и состоянием инфицированных, идентифицировали и осуществляем мониторинг контактных лиц, — рассказал главный санврач Украины Игорь Кузин.

В Министерстве также сообщили, что следующей задачей является безопасный вывоз здоровых детей за территорию лагеря и доставить домой.

О том, что у зараженных ранее обнаружили штамм Дельта в Минздраве не вспомнили.

Вспышка коронавируса в лагере Молодая Гвардия

О вспышке коронавирусной болезни в одесском детском лагере стало известно 16 августа.

Сначала у 33 детей обнаружили Covid-штамм Дельта, который характеризуется более тяжелым течением болезни и быстрее распространяется.

Подробнее о вспышке коронавируса в детском лагере, читайте в материале Фактов ICTV.