В зоне Операции объединенных сил за минувшие сутки зафиксировали 11 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов врага украинский защитник ранен.

По данным Минобороны, наш военный находится в лечебном учреждении. Воину оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья бойца оценивают как удовлетворительное.

Российские наемники вели огонь возле нескольких населенных пунктов. Среди них — Причепиловка, Водяное возле Донецка, Пески, Новолуганское и Золотое-4.

Враг использовал минометы 120-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

В Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата Орлан-10, пересекшего линию разграничения.

В Минобороны отметили, что наши военные начали открывать огонь в ответ на действия врага. Украинская сторона СЦКК проинформировала представителей ОБСЕ о действиях вооруженных формирований РФ.

Сейчас наши защитники контролируют ситуацию в зоне ООС по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.